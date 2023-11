Saarlouis Ärzte sprechen bei Vortrag über Herzleiden

Alljährlich werden im November bundesweit in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen die sogenannten Herzwochen durchgeführt, wie das Klinikum mitteilt. Diese Veranstaltungen finden auf Initiative der Deutschen Herzstiftung statt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten in unabhängiger Weise über Herzkrankheiten aufzuklären. Wie schon in den Jahren zuvor, beteiligt sich das Marienhaus Klinikum auch diesmal an der Aufklärungskampagne. „Herzkrank? Schütze dich vor dem Herzstillstand“ lautet das diesjährige Motto.