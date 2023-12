Schwalbach 23 neue Mietwohnungen sind in Schwalbach entstanden

Schwalbach · Als neuer Eigentümerin hat die Quartiersmanufaktur GmbH & Co. KG aus Trier das Gelände der ehemaligen Schule „Am Eisenbahnschacht“ in Schwalbach, Alleestraße, erworben, dies bereits im Jahr 2021. Wie das Unternehmen in seiner Mitteilung weiter erläutert, haben das ehemalige Schulgebäude und die benachbarte Turnhalle eine lange Historie, die bis ins 19. Jahrhundert in die Zeit des Bergbaus zurückreicht.

17.12.2023 , 23:19 Uhr

Wohnungsbau kommt auch in der Gemeinde Schwalbach voran, hier sind gerade 23 neue Mietwohnungen auf einem ehemaligen Schulgelände entstanden (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcus Brandt