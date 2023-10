Saarlouis 2200 Euro kamen für den guten Zweck zusammen

Bereits in der Vorweihnachtszeit 2021 startete die Aktion, die ursprünglich von den Schülern des KBBZ im Zuge eines Projektes ins Leben gerufen wurde. Auch in diesem Jahr kam ein erheblicher Spendenbetrag zusammen. Die Schülervertretung übergab diesen in Form eines Schecks zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern sowie den teilnehmenden Unternehmen an das Team des Kinderhospiz- und Palliativdienst Saar.