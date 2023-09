Kinder freuen sich über Warnwesten Kreissparkasse beschenkt Abc-Schützen

„Die Verkehrswacht hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine umfassende Verbesserung in der Verkehrssicherheit für alle Altersgruppen zu erreichen. Die Sicherheit unserer Kleinsten liegt uns dabei besonders am Herzen. In ihrem Namen bedanke ich mich ganz herzlich“, sagte der Vorsitzende Maik Müller. Schulleiter Ralf Schommer und die fröhliche Kinderschar schlossen sich dem Dank gerne an.