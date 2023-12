Krippe, Weihnachtsmarkt, Konzert Ortsvorsteher nennt Events zur Advents- und Weihnachtszeit

Gresaubach · Das Große und das Schüler- und Jugendorchester des Musikvereins Harmonie Gresaubach werden am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle spielen. Am Folgetag feiert der Verein dann seine Weihnachtsfeier, ebenfalls in der Mehrzweckhalle.

12.12.2023 , 13:46 Uhr

Eine große Krippe ist dank der Bemühungen des Bürgerprojekts Weihnachtskrippe auf dem Dorfplatz zu sehen Foto: Franz-Josef Warken