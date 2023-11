Schmelz Literaturkreis hält Advents- und Weihnachtslesung

Schmelz · Der Literaturkreis Bettinger Mühle hält am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr in der Scheune der Bettinger Mühle in Schmelz seine Advents- und Weihnachtslesung ab.

27.11.2023 , 17:14 Uhr

