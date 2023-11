Kennenlernrunde mit dem Bürgermeister Gemeinde Schmelz begrüßt neue Azubis und Praktikanten

In den vier Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Schmelz arbeiten in diesem Jahr fünf Fachoberschulpraktikanten im Bereich Soziales, vier Praktikanten absolvieren ihr Praktikum für die Ausbildung zum Kinderpfleger und 15 machen ein Praktikum für die Ausbildung zum Erzieher. Darüber hinaus absolviert eine Studentin der Hochschule bzw. Universität ihr Pflichtpraktikum. In den Kitas werden insgesamt drei Praxisintegrierte Ausbildungen durchgeführt. Während des Jahres werden bis zu zehn Schulpraktikanten ihr Praktikum in den Kitas der Gemeinde Schmelz absolvieren.