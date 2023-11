Tag gegen Gewalt an Frauen Frauennetzwerk informiert in der Saarlouiser City

Saarlouis · Vor dem Hintergrund des alljährlichen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November informieren Mitstreiterinnen des Frauennetzwerkes des Landkreises Saarlouis am Freitag, 24. November 2023, von 11 Uhr bis 13 Uhr in der Französischen Straße in Saarlouis zu Hilfsangeboten für von Gewalt betroffene Frauen.

22.11.2023 , 09:53 Uhr

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist ein jährlich abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen Foto: dpa/Maurizio Gambarini