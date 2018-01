später lesen Mitmachen und Gutschein für das Nordbad gewinnen! FOTO: Stadtwerke Neuss FOTO: Stadtwerke Neuss Teilen

Erfrischend anders: Das Nordbad der Stadtwerke Neuss an der Neusser Weyhe 14-16 sorgt drinnen wie draußen für ausgiebigen Schwimmspaß, auch dank des flexiblen Cabriodachs. In kürzester Zeit kann das 25-Meter-Sportbecken in ein Freibad verwandelt werden. Das Lehrschwimmbecken bietet mit 32 Grad Wassertemperatur viel Raum für Entspannung. Auf alle Wasserratten wartet zudem eine 65-Meter-Rutsche mit Zeitmessung. Wer mehr Wert auf Erholung legt, wird sich an der Textilsauna und der im Sommer zugänglichen parkähnlichen Außenanlage erfreuen.