später lesen Misshandlung in Plettenberg Pflegevater von totem Kleinkind in U-Haft Teilen

Twittern







Nach dem Tod eines offenkundig misshandelten Einjährigen in Plettenberg sitzt der Pflegevater des Kindes in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei am Freitagabend ergangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Samstag.