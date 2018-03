Minustemperaturen, Schnee und kältester 17. März

Am Samstagmorgen lagen die Temperaturen in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen unter dem Gefrierpunkt. In Essen bringt es das aktuelle Wetter sogar auf einen Negativrekord: Noch nie war es seit Beginn der Wetteraufzeichnung an einem 17. März tagsüber so kalt, heißt es vom Deutschen Wetterdienst in Essen.

"Der Rekord lag bislang bei einem Tagesmaximum von 0,3 Grad im Jahr 1985. Da werden wir wohl im Laufe des Tages nicht mehr drüberkommen", sagte ein Sprecher am Samstagmorgen bei minus vier Grad. Ungemütlich wirkt es draußen aber vor allen Dingen wegen der gefühlten Temperaturen. "Die liegen bei minus 15 bis minus 20 Grad."

In ganz Nordrhein-Westfalen hat es laut Wetterdienst zumindest minimal geschneit. Die Flocken würden vom Wind immer wieder aufgewirbelt. Aufgrund der kalten Temperaturen gelte daher auch am Sonntag und Montag für Autofahrer noch Vorsicht auf den Straßen und auf Brücken - auch wenn die Streudienste unterwegs seien.

"Windchill-Effekt" macht das Wetter besonders eisig

In anderen Teilen Deutschlands dürfte es draußen - wenn überhaupt - nur mit Skijacke und Thermowäsche auszuhalten sein. Durch den Wind ist es auf dem 1141 Meter hohen Brocken im Harz derzeit besonders eisig und ungemütlich.

Die gefühlte Temperatur liege wegen des "Windchill-Effekts" bei minus 42 Grad Celsius, sagte ein Mitarbeiter der dortigen Wetterwarte am Samstag. "Tatsächlich zeigt das Thermometer minus 14 Grad", so der Wetterbeobachter.

Der "Windchill-Effekt" ist der Unterschied zwischen der gemessenen Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit vom Wind.

Und der puste gerade mit Spitzengeschwindigkeiten von 108 Stundenkilometer ordentlich über das Bergplateau. "Grundsätzlich beruhigt sich das Wetter über den Tag, aber der Wind bleibt auf diesem Niveau." Der Brockenverkehr der Harzer Schmalspurbahnen sei derzeit nicht eingeschränkt, hieß es von der Fahrplanauskunft.

Im Harz habe es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den vergangenen Stunden zwischen 20 und 30 Zentimeter Neuschnee gegeben. Auf dem Brocken sei die Decke wieder auf 1,30 Meter angewachsen.