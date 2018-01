Ministerin soll sich öfter zeigen

Mit großer Freude sah ich auf Seite A 3 unsere amtierende Wirtschaftsministerin, Frau Anke Rehlinger, im Bild. Ich hatte schon das Gefühl, sie hätte ihr Mandat als Ministerin zurückgegeben. In letzter Zeit war aus dem Wirtschaftsministerium immer Staatssekretär Barke zu sehen und zu hören. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Ministerin überfordert ist und am Ministerium kein Interesse hat. Ich hoffe, dass sie, wenn sie mal SPD-Landesvorsitzende ist, sich wieder um die Wirtschaftspolitik kümmert und wieder in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Oder wäre es besser, gleich Barke zum Wirtschaftsminister zu machen?