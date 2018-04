Messer an den Hals gelegt

Einer der Täter hielt ihm ein Messer an den Hals und forderte sein Handy und sein Portemonnaie. Die drei Mittäter hielten ebenfalls Messer in den Händen. Nachdem das Opfer die Gegenstände übergeben hatte, flüchteten die Kriminellen mit der Beute in Richtung Alter Markt.

Sie können laut Polizei wie folgt beschrieben werden: 1. Person (Täter, der das Messer an den Hals gehalten hat): ca. 20 bis 25 Jahre alt, schwarzer Adidas-Trainingsanzug, weiße Turnschuhe, Tattoo auf dem linken Handrücken, dunkelhäutig, schwarze Haare, an den Seiten kurz und oben länger. Die weiteren Täter: ca. 20 bis 25 Jahre alt, Jeanshosen, schwarze Jacken, zumindest einer mit schwarzen Haaren, Cut an der einen Seite und die Haare zur anderen Seite gelegt

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0202/284-0 zu melden.