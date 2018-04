Mennrath kämpft Süchteln nieder

Info

Neuwerk siegt im Spiel um Platz drei

Spiel um Platz 3: B-Ligist BW Wickrathhahn war gegen A-Ligist SF Neuwerk lange Zeit ebenbürtig und ging durch Damir Hamidovic in Führung (14.). Jens Lennartz (26.) glich aus, Fabian Krah brachte die SF 1:2 in Front (31.). Nach schönem Solo von Tuncay Özdemir erzielte Hamidovic das 2:2 (76.), in der Endphase hatte Neuwerk durch die Treffer von Tim Güth (85.) und Tobias Kliche (90.+2) mehr Glück.