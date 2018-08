Meine Lösung ist ganz einfach

Menschenkinder, gibt’s denn keine gestandenen Männer und anpackenden Frauen mehr in Hülzweiler, sondern nur noch bleistiftspitzende Bürokraten, die mit zwei linken Händen ohne Daumen lieber mit Freude eine halbe Seite über Hülzweiler in der SZ lesen, statt eine einfache Lösung umzusetzen? Möglicherweise gibt’s praktisch Veranlagte, aber die warten auf himmliche Order, daher liegt es nun an ihnen, Herr Pastor! Maler­vlies oder Umzugsdecken für einen Euro pro Meter, Kabelbinder für 20 Cent pro Stück und zwei Stunden Arbeit für zwei rechte und zwei linke Hände mit Daumen halten die sieben Dezibel im Glockenturm.

Gustav Dzewior, Neunkirchen