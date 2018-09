Mehr junge Lehrkräfte unterrichten an NRW-Schulen

Das Durchschnittsalter der knapp 160.000 NRW-Lehrer ging in den vergangenen fünf Jahren um rund 1,5 auf 44,9 Jahre zurück, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Der Anteil der unter 35-Jährigen an der gesamten Lehrerschaft stieg von 19,4 auf 23,3 Prozent. Dagegen ging der Anteil der über 49-Jährigen deutlich zurück: Von 45,2 auf 35,6 Prozent.

Wie die Zahlen auf Gemeindeebene zeigen, ist der Anteil an über 49-jährigen Lehrern in NRW jedoch immer noch sehr hoch:

So gibt es in NRW:

37110 Lehrer unter 35 Jahre

65616 Lehrer über 35 Jahre

56805 Lehrer über 49 Jahre

In den meisten Städten ist die Situation ähnlich. Hier drei Beispiele:

Düsseldorf

1355 Lehrer unter 35 Jahre

2128 Lehrer über 35 Jahre

1461 Lehrer über 49 Jahre

Duisburg

1037 Lehrer unter 35 Jahre

1568 Lehrer über 35 Jahre

1486 Lehrer über 49 Jahre

Mönchengladbach

555 Lehrer unter 35 Jahre

968 Lehrer über 35 Jahre

861 Lehrer über 49 Jahre

Die weibliche Lehrerschaft war im Schuljahr 2017/18 im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen mit durchschnittlich 44,4 Jahren 1,7 Jahre jünger. Die niedrigsten Durchschnittsalter hatte der Lehrkörper an den Primus- (40 Jahre) und Gemeinschaftsschulen (41 Jahre). Am höchsten war es in den Freien Waldorfschulen (50,6 Jahre) und den Hauptschulen (49,2 Jahre).