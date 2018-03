später lesen Genehmigungsverfahren Mehr Flüge in Düsseldorf kaum vor 2020 FOTO: Jan Schnettler FOTO: Jan Schnettler Teilen

Eine Entscheidung über die umstrittene Erhöhung der Kapazitäten des Flughafens Düsseldorf ist vor 2020 nicht zu erwarten. Das bestätigte der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) indirekt. Auf die Frage unserer Redaktion, ob eine solche Entscheidung angesichts der Dauer der Genehmigungsverfahren von oft fünf Jahren "vor 2020 relativ unwahrscheinlich" sei, antwortete er: "Wenn das Ihre Einschätzung ist, lasse ich das mal so stehen." Der Düsseldorfer Flughafen kämpft seit Jahren um die Erlaubnis, in Spitzenzeiten 60 statt 45 Flüge stündlich abzuwickeln. Die Verantwortlichen fordern eine Erweiterung der Kapazitäten, weil der Flughafen nach ihren Angaben an der Grenze seiner Möglichkeiten operiert. Tausende Anwohner gehen dagegen vor, weil sie noch mehr Fluglärm befürchten.