Jetzt auch in der saarländischen Landeshauptstadt: Am 18. Oktober 2018 wurde das meetinn Konferenzzentrum Saarbrücken auf dem Gelände des Sirius Office Centerer eröffnet. Rüdiger Swoboda,Geschäftsführer von Sirius Facilities und Partner von meetinn, durchschnitt beim Grand Opening zusammen mit Dr. Heino Klingen, Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland, und Günter Hadam, Geschäftsführer von event & kongress hadam, das Eröffnungsband. Das Konferenzzentrum hat insgesamt 1400 Quadratmeter und verfügt über elf Räume (zehn Seminarräume und ein Design Thinking Raum).

Individueller und flexibler Konferenzraum in Saarbrücken

Wer einen Vortag oder ein Seminar halten oder eine Schulung durchführen möchte, ist auch auf geeignete Räumlichkeiten, Ambiente und eine angenehme Lernatmosphäre angewiesen. Die Technik muss funktionieren und die Akustik gut sein, damit die Teilnehmer den Ausführungen folgen können. Genau darum kümmert sich das Team von meetinn.

In Saarbrücken findet man das zentrale Konferenzzentrum von meetinn mit zehn Seminarräumen unterschiedlicher Größe und für jeden Zweck. Die Räume sind bis zu 325 Quadratmeter groß und fassen bis zu 250 Zuhörer. Dabei verweist meetin vor allem auch auf die verfügbare moderne Konferenz- und Präsentationstechnik für Seminare, Besprechungen, Coaching oder Schulungen.

Bei meetinn den komplett ausgestatteten Konferenzraum in Saarbrücken buchen!

Das Team von meetinn in Saarbrücken erwartet Sie bereits mit folgendem Service:

Konferenzräume in beliebiger Größe für jede Veranstaltung

moderne Konferenz- und Präsentationstechnik

zusätzliche Accessoires wie Flipchart oder Whiteboard sowie Schreib-Material

Parkmöglichkeiten auf dem Gelände (Parkhaus mit 150 Stellplätzen)

Verpflegung mit Kaffee, Getränken und Speisen nach Wunsch

Gerne erfüllt das meetinn-Team auch Sonderwünsche wie Internetzugang, Beamer, Headsets und ähnliches, so dass der Meetingraum in Saarbrücken optimal auf die Vorgaben der Kunden vorbereitet werden kann.

meetinn macht mehr aus dem Konferenzraum in Saarbrücken

Schulungen und Konferenzen können wenige Stunden dauern, aber auch für einige Tage konzipiert sein. Damit es den Veranstaltern und ihren Teilnehmern an nichts fehlt, kümmert sich meetinn auch um die Bereitstellung von Getränken und Speisen. Auf Wunsch stellt das Team ein individuelles Catering bereit und richtet sich ganz nach den Wünschen der Kunden, damit die Veranstaltung in jeder Hinsicht gelingt.

Kreativprozesse starten im Design Thinking Raum

Der Konferenzraum der besonderen Art im meetinn Saarbrücken: Mit der eigens für produktive Brainstorming-Runden entworfenen Ausstattung kommt Schwung in jedes Meeting. Bequeme Sitzgelegenheiten, außergewöhnliche Arbeitsmitte und eine stilvolle Einrichtung setzen den Kreativprozess in Gang.

Konferenzraum in Saarbrücken individuell einrichten lassen

Im meetinn-Team sind langjährige Profis im Bereich der Veranstaltungsbranche. Sie wissen, worauf es ankommt. Für sie sind individuelle Anforderungen und Wünsche kein Problem. Sie sind flexibel, unterstützen den Kunden bei der Planung, Organisation und Durchführung lange im Voraus, aber auch gern kurzfristig. Dazu bietet meetinn attraktive Konditionen auch im Bereich der Stornierung, damit kurzfristige Änderungen und Absagen nicht zu Mehrbelastungen auf Kunden-Seite führen.

Viele Unternehmen nutzen den meetinn-Service, weil sie ihre Mitarbeiter fördern und schulen möchten oder aber Konferenzen im professionellen Rahmen abhalten möchten, zugleich jedoch die Kapazitäten und Räumlichkeiten fehlen. Da hilft das Team von meetinn gerne aus. So benötigt jede Art von Veranstaltung auch die passende Bestuhlung. Die Varianten in den Tagungsräumen in Saarbrücken reichen von Theaterbestuhlung, parlamentarischer oder U-Form bis hin zu Block-Bestuhlung oder Stuhlkreis.

Anreise zum Konferenzraum in Saarbrücken

Den Konferenzraum in Saarbrücken erreicht man einfach im Stadtzentrum Saarbrückens im Sirius Office Center. Mit dem Auto ist das Konferenzzentrum über die Anschlussstelle A620 oder die B41 erreichbar. Das Konferenzgebäude liegt zentral und fußläufig zur City und 600 Meter vom Busbahnhof entfernt sowie 1,5 Kilometer vom Hauptbahnhof.

Kontakt

Julia Knappe

info@meetinn.de

0800 707 082 043

meetinn Konferenzzentrum Saarbrücken

Deutschlandweite Standorte