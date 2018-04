Masson weiter gut im Rennen in Rancho Mirage

Profigolferin Caroline Masson (Gladbeck) darf beim ersten Major des Jahres weiter auf eine Topplatzierung hoffen. Beim US-Turnier im kalifornischen Rancho Mirage verbesserte sich die 28-Jährige vor der Abschlussrunde auf Platz zwölf. Masson spielt auf dem Par-72-Kurs eine 69 und hat nun insgesamt 209 Schläge auf ihrem Konto. Es führt die Schwedin Pernilla Lindberg mit 202 Schlägen. Auch Sandra Gal (Düsseldorf) verbesserte sich am dritten Tag der mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit einer 70er-Runde und 213 Schlägen auf Rang 32. Masson hatte am vergangenen Wochenende in Carlsbad als Zehnte ihre erste Top-10-Platzierung der Saison erzielt.

(sid)