Huck boxt gegen Türken Saglam

"Wir haben einen sehr guten Mann verpflichtet, der den Willen hat, Marco das Schwergewicht so richtig zu vermiesen", sagte Hucks Promoter Alexander Petkovic.

Der 41-jährige Saglam gewann 37 seiner 40 Profisiege vorzeitig, fünfmal verlor der in Hahn/Rheinland-Pfalz lebende Saglam, unter anderem gegen WBA-Weltmeister Manuel Charr, Olympiasieger Odlanier Solis und Joseph Parker, der am 1. April seinen WBO-Weltmeistertitel an Anthony Joshua (Großbritannien) verloren hatte.

Seinen letzten Kampf hatte Huck im September 2017 im Rahmen der "Muhammad-Ali-Trophy" im Cruisergewicht bestritten. Damals verlor er im Kampf um den WBO-WM-Titel in der Berliner Max-Schmeling-Halle durch technischen K.o. in der zehnten Runde gegen den Ukrainer Alexander Usyk. Für Huck war es die fünfte Niederlage im 46. Profikampf, dem stehen 40 Siege und ein Unentschieden gegenüber.

(sid)