Serie Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Saarbrücken Marc Wommer mag moderne Millimeterarbeit

Wommer betont, er habe nicht nur die technische Seite während seiner Lehre kennengelernt. Der Kontakt mit Kunden sowie Besuche und Mitarbeit auf den Baustellen machten dem Sulzbacher Freude. „Es ist schön, den Unterschied zwischen der kleinen Zeichnung auf dem PC und dem Gegenstück auf dem Bau zu sehen. Was man selbst geplant hat, steht am Ende zwei Meter groß vor einem“, berichtet der Techniker. Mathematik hatte in der schulischen Ausbildung oberste Priorität. Sie liegt dem ehemaligen Auszubildenden. Nicht zuletzt dies hat dazu beigetragen, dass Wommer Landesbester wurde.