Männer-Abfahrt wegen Windes auf Donnerstag verschoben

Der ursprünglich für Donnerstag geplante Super-G soll nun am Freitag (11 Uhr OZ/3 Uhr MEZ) stattfinden, der als Ruhetag gedacht war. Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus, der Wettbewerb am Dienstag (11/14.30 Uhr OZ bzw. 3/6.30 Uhr MEZ) findet jedoch statt.

Topfavoriten auf Abfahrtsgold in Jeongseon sind Weltmeister Beat Feuz (Schweiz) und der Norweger Kjetil Jansrud. Neben Dreßen (Mittenwald) ist das "Team D" mit Josef Ferstl (Hammer) und Andreas Sander (Ennepetal) vertreten.

"Es ist schade, ich war richtig motiviert und habe mich schon richtig gefreut auf das Rennen. Aber aufs Wetter haben wir keinen Einfluss. Es gibt Schlimmeres", sagte Dreßen. Cheftrainer Mathias Berthold begrüßte die Absage. Seine Athleten würden nun "ein bisschen locker machen, die Jungs haben ein hartes Programm hinter sich, der ein oder andere ist gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Daher kommt uns das gelegen."

Das Programm der Frauen bleibt von den Verschiebungen unberührt. Am Montag (10.15/13.45 Uhr OZ bzw. 2.15/5.45 MEZ) findet in Yongpyong der Riesenslalom mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg statt. Am Mittwoch wird dort der Slalom ausgetragen, die Speed-Rennen der Frauen in Jeongseon beginnen erst am Samstag mit dem Super-G.