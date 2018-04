Das 1:0 für die personell arg gebeutelten Hausherren erzielte Maas per Elfmeter (9.). Marius Bongarts war im Strafraum gelegt worden. Das 2:0 gelang Maas per Kopf (25.). Die Rote Karte sah er nach einen Zweikampf. Der Schiri war der Meinung, dass er ein grobes Foulspiel begangen habe. Der Armina-Akteur flog ebenfalls runter wegen Nachtretens. "Beide Spieler meinten, dass alles halb so wild war", so Hudic.

