Falsche Wohnung erwischt SEK stürmt wegen falscher Hausnummer Wohnung von 88-Jähriger

Bei einer Rocker-Razzia in Lüdenscheid hat sich das SEK am vergangenen Donnerstag in der Hausnummer geirrt. Statt der Wohnung eines gesuchten Rockers stürmte es das Wohnzimmer der Rentnerin.