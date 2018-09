später lesen Massiv getunter Golf aus Lüdenscheid „So etwas hat die Polizei noch nie gesehen“ FOTO: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis FOTO: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Teilen

Als die Polizei in Lüdenscheid am Samstagmittag einen 20-Jährigen in seinem Golf kontrollierten, trauten sie ihren Augen kaum. Der Wagen war so getunt, wie es die Beamten noch nie zuvor gesehen hatten.