später lesen ratgeber Lohnt sich das Sparen noch? Teilen

Twittern







Kursverluste und Minizinsen verunsichern. Wie geht es an den Finanzmärkten weiter? Wie legt man sein Geld gewinnbringend an? Sparpläne, Festgeld, Wertpapiere, Gold, Immobilien – was ist das Beste? Welche Finanzprodukte sind sicher, wo drohen Risiken? Wann steigen die Zinsen? Alle Fragen zur Geld- und Vermögensanlage beantworten heute von 16 bis 18 Uhr Experten vom Bundesverband deutscher Banken.