später lesen Rückblick Löschzug Leuth erinnert sich an 2017 FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr Teilen

Twittern







Jan Niklas Schmitz, Löschzugführer in Leuth, stellte bei der Jahresversammlung die Bilanz für 2017 vor: Die Zahl der Einsätze ist gesunken, von 53 (2016) auf 32 (2017). Kassierer Dirk Moll legte seinen Kassenbericht vor: "Ich freue mich, dass wir das Jahr mit einem Überschuss abschließen konnten." Neuer Kassenprüfer wurde Jochen Meiners. Zum Schluss stand die Ehrung zum Dienstjubiläum von Hartwig Jansen an, er gehört seit 25 Jahren der Wehr an. Unter dem Applaus der Anwesenden erhielt der Jubilar Jansen ein Präsent. RP