Klecks Klever surft : Möge die Macht mit euch sein

Die einen lieben sie, andere hassen sie. Doch niemand ist in den vergangenen Jahren um Star Wars herumgekommen. Heute feiern weltweit Fans den Star Wars-Tag.

Doch warum ausgerechnet heute? Weltpremiere des ersten Filmes war am 25. Mai 1977, das kann also nicht der Grund sein. Der wohl bekannteste Satz aus Star Wars lautet „Möge die Macht mit dir sein („May the force be with you“). Wenn man das heutige Datum ins englische übersetzt, erhält man „May the Fourth“ und da das so ähnlich klingt, wurde der 4. Mai zum Star Wars-Tag. Weitere Infos erfahrt ihr auf der Seite von „Kuriose Feiertage“.