Legislative dämmt Denglisch nicht ein

Brav nach dem Organigramm wetterte zuerst die Kanzlerin als Vertreterin der Exekutiven, dann Voßkuhle als Vertreter der Judikative gegen die Sprachverrohung und den einhergehenden Wandel im Denken. Die Legislative, die andererseits per Gesetz die fortschreitende Verhunzung der Sprache unterbinden könnte, hüllt sich in Schweigen und ist demnach mit der Entwicklung zum Denglisch einverstanden, was vermutlich von ihr supportet wird. Weshalb soll man eigentlich griffige Worte, die von hochkarätigen Sprachwissenschaftlern in Denkfabriken per Brainstorming designt wurden, nicht benutzen?

Armin Andrä, Saarbrücken