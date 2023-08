St Wendel Lebensberatung bietet Elterntraining an

„Liebevoll und kompetent. Ein Training für alle, die Kinder erziehen“, heißt das Elterntraining, das die Lebensberatung St. Wendel in Kooperation mit dem Familienbildungszentrum Nohfelden anbietet. Der Kurs beginnt am 14. September und richtet sich an Alleinerziehende wie Paare mit Kindern zwischen zwei und elf Jahren und umfasst vier Abende zu je zwei Stunden.