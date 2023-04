Benefizlauf am 7. Mai in Rehlingen LC Rehlingen und Lions richten „Wings for Life World Run“ aus

Der Lauf startet an der Service-Auto-Garage Zur Schleuse 6 in Rehlingen. Der Strecke über fünf Kilometer führt zur Saar. Überquert wird der Fluss an der Staustufe. Der Weg führt vorbei am Biergarten nach Beckingen und durch die Straße Zur Au. Am Biergarten vorbei, geht es zurück zum Autohaus. Fünf Musiker aus dem Leo- und Lions Club verabschieden und empfangen die Läufer. Die Lions Groove bestehen aus Helge Lorenz und Domenico Salmone (Gesang), Sammy Jacob (Gitarre), Richard Morsch (Bass) und Björn Dornoff (Schlagzeug).