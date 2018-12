Wie die Polizei mitteilte, rannte das Pferd am frühen Samstagabend an einer Ampel an der Kreuzung zur Straße Landwehr in Langenfeld frontal auf ein abbiegendes Auto zu. Bei der Kollision wurde das Tier demnach schwer verletzt, die Fahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen hatte das Pferd seine 18-jährige Reiterin zuvor auf einem nahegelegenen Feld abgeworfen und sich laut Polizei "selbstständig gemacht". Die Reiterin wurde ebenfalls leicht verletzt. Das Tier wurde nach dem Unfall in eine Tierklinik gebracht und dort behandelt.

(lukra/AFP)