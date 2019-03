Schon kurz nach dem Tod des langjährigen Fußballmanagers hatten sich Richter mit dem Schwestern-Zwist beschäftigen müssen. Am kommenden Mittwoch geht der Streit am Landgericht Mönchengladbach in die nächste Runde. Es geht um eine einstweilige Verfügung.

Antragstellerin ist Katy Assauer aus Viersen, Tochter aus der ersten Ehe Assauers. Die 48-Jährige will ihrer Halbschwester Bettina Michel (53) verbieten, weiterhin zu behaupten, dass sie, Katy Assauer, „die Nachricht von Rudis Tod mit öffentlich gemacht hat“. Dies habe Michel gegenüber der „Bild“-Zeitung gesagt.

Michel hingegen behauptet in einer Schutzschrift, sie sei falsch zitiert worden. Eigentlich habe sie gesagt: „Ursprünglich stand Katy auf der Liste der Gäste, die an Papas Beerdigung teilnehmen sollten. Aber dann ist etwas passiert, was mich schwer verletzt hat: Es ging darum, dass ich das sichere Gefühl hatte, dass sie die Nachricht von Papas Tod mit öffentlich gemacht haben könnte, was gegen den erklärten Wunsch meines Vaters gewesen wäre.“

Assauer war am 10. Februar im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung gestorben. Er wurde iim Schlosswald in Westerholt beigesetzt.

(gap)