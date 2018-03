Laliberte bleibt in Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kann auch in der kommenden Saison auf seinen Kapitän John Laliberte bauen. Der 33 Jahre alte Stürmer verlängerte seinen Vertrag und geht damit in seine siebte Saison für Ingolstadt. Das teilte der Klub am Samstag mit, rund eine Woche nach dem Viertelfinalaus gegen Adler Mannheim. "John hatte für seine Verhältnisse keine einfache Saison, aber er hat sich hineingebissen und war in den Play-offs unser punktbester Spieler", sagte Sportdirektor Larry Mitchell: "Wir wissen, dass Johnny scoren kann und dass er ein Power Forward ist." Laliberte hatte den ERC 2014 zur Meisterschaft geführt und gehört zu den erfolgreichsten DEL-Torjägern der vergangenen zehn Jahre.

(sid)