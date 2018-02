Wenn Schüler zu Staatsfeinden werden

An diesem Donnerstag laufen weitere fünf Filme in den Kinos der Region an. Das Saarbrücker Filmhaus zeigt „Call me by your name“ von Luca Guadagnino, eine gut gespielte Liebesgeschichte mit dem jungen Timothée Chalamet, der für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Mal komisch, mal brutal und meistens recht unterhaltsam ist „Game Night“ von John Francis Daley, eine Action-Komödie mit Jason Bateman und Rachel McAdams.

Enttäuschend fallen das Action-Machwerk „Red Sparrow“ von Francis Lawrence und der Animationsfilm „Die Biene Maja – Die Honigspiele“ aus, der erste schematisch und mit übertriebener Brutalität. Bei dem anderen stört der moralisch erhobene Zeigefinger. Außerdem am Start ist der charmante und fein inszenierte Kinderfilm „Mein Freund, die Giraffe“ von Barbara Bredero: Ein kleiner Junge freundet sich mit einer sprechenden Zoo-Giraffe an, die er in die Schule mitnehmen will.