im Rahmen der Ringvorlesung „Industriekultur – quo vadis?“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte hält am Dienstag Frank Krämer einen Vortrag. Der Ausstellungsleiter am Weltkulturerbe in Völklingen will die wechselseitige Beziehung von Industriekultur und Kunst erklären.