Ophüls-Filmfestival Till Schweiger und Dominik Graf bei Ophüls

(SZ) Das Saarbrücker Max-Ophüls-Filmfestival hat gestern seine „Prominenten-Liste“ veröffentlicht. Zum 40. jährigen Festivaljubiläum reisen einige bekannte Schauspieler und Regisseure an: Neben Til Schweiger, der 1993 in Saarbrücken für seine Rolle in „Ebbies Bluff“ als bester Nachwuchsschauspieler geehrt wurde, reisen auch Christiane Paul (1996 für ihre Rolle in „Ex“ ausgezeichnet) und Mark Waschke sowie die Regisseure Thomas Stuber („In den Gängen“) und Dominik Graf (zehnfacher Grimme-Preisträger und mit Filmen wie „Die Katze“ und „Der rote Kakadu“ bekannt geworden) an.