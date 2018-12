Er habe eine „freudige Nachricht“, so der Minister, man werde den Kostenplan unterbieten: „Ende gut, alles gut.“ Wie viel weniger sagte er allerdings nicht. Eine Sprecherin des Kulturministeriums bestätigte auf SZ-Anfrage, dass man unter den bislang veranschlagten 39,4 Millionen Euro für den Bau samt Umfeldgestaltung bleiben werde. Die exakte Differenz habe man aber noch nicht ermittelt. Das soll bis Sommer 2019 geschehen sein, wenn alle Abrechnungen gemacht sind. Man habe aber bereits per „Überschlag“ festgestellt, dass der Museumsanbau nicht so teuer werde wie zuletzt kalkuliert.

Der Vierte Pavillon war lange mit dem Makel des Skandalbaus behaftet. Bereits beim Architektenwettbewerb wurden Fehler gemacht. Die Kosten schossen von erwartbar zu niedrig angesetzten neun Millionen Euro nach oben, auch die Bauabwicklung stockte öfter.

(oli)