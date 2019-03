später lesen Denkmalschutz „Sulzbacher Salzmühle“ für Chansons verliehen Teilen

Twittern







Zum fünften Mal wurde am Samstag der Deutsch-französische Chanson- und Liedermacherpreis „Sulzbacher Salzmühle“ in der Aula in Sulzbach verliehen. Je zwei deutschsprachige und zwei französischsprachige Interpreten waren um einen der sechs mit insgesamt 6000 Euro dotierten Preise ins Rennen gegangen, über die neben einer fünfköpfigen Jury auch das Publikum entscheidet.