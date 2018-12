An der Seite von Cindy Williams spielte Marshall zunächst in den 70er und frühen 80er Jahren in der Sitcom „Laverne & Shirley“. In den USA war die Serie über das Leben eines Malocherinnen-Duos ein großer Hit.

Später sollte Marshall ihren Weg als Regisseurin und Produzentin im von Männern dominierten Filmgeschäft machen. Mit der Fantasykomödie „Big“ realisierte sie 1988 als erste Frau einen Film, der mehr als 100 Millionen Dollar einspielte. Tom Hanks mimte in „Big“ einen Zwölfjährigen, der eines Tages im Körper eines 30 Jahre alten New Yorkers aufwacht. Weltweit spülte „Big“ 151 Millionen Dollar in die Kinokassen. Danach drehte Marshall mit Hanks die Komödie „Eine Klasse für sich“, die gleichfalls ein großer Erfolg wurde. Später führte sie noch Regie bei „Zeit des Erwachens“ mit Robert De Niro und Robin Williams und „Jumpin‘ Jack Flash“ mit Whoopi Goldberg.