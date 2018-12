später lesen Silvesterkonzert Orgelfeuerwerk in der Stiftskirche St. Arnual Teilen

Twittern







(red) An Silvester findet um 19.30 Uhr in der Saarbrücker Stiftskirche St. Arnual wieder ein „Orgelfeuerwerk“ statt, bei dem Jörg Abbing an der großen Kuhn-Orgel Bekanntes aus Klassik, Jazz Rock, Pop und Filmmusik darbietet.