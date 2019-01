Auf Platz zwei steht „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ mit 3,11 Millionen, gefolgt vom Fummel-Epos „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ (3,01 Millionen). Auf den weiteren Plätzen (alle über zwei Millionen Zuschauer): „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monsterurlaub“, „Jurassic World: Das gefallene Königreich“, „Deadpool 2“, „Mamma Mia! Here We Go Again“, „Die Unglaublichen 2“ und „Bohemian Rhapsody“. Schlusslicht der Top Ten ist die einzige deutsche Produktion: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotovführer“ mit 1,8 Millionen Zuschauern.