später lesen Elbphilharmonie Tenor Kaufmann kritisiert Akustik in Elbphilharmonie Teilen

Twittern







Nach einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie hat der Startenor Jonas Kaufmann die Akustik in dem Konzerthaus kritisiert. „Sein Klang hat auch mit der Materialwahl zu tun, die mich am Anfang sehr verstört hat“, sagte Kaufmann in einem Interview des „Hamburger Abendblatts“ (Dienstag).