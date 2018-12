Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2015 insgesamt 10,4 Milliarden Euro für Kultur ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) gestern in Wiesbaden mitteilte, entspricht dies einer Steigerung von 1,7 Prozent gegenüber 2014. Der größte Anteil der öffentlichen Ausgaben für Kultur entfiel mit 35 Prozent auf Theater und Musik, gefolgt von Museen, Sammlungen, Ausstellungen (18 Prozent) und Bibliotheken (14 Prozent).

Von den Gesamtmitteln des Bundes für Kultur flossen 36 Prozent in kulturelle Angelegenheiten im Ausland, zum Beispiel für die Goethe-Institute. Bei den Ländern lagen die Ausgaben für Theater und Musik mit 39 Prozent an vorderster Stelle; bei den Gemeinden machte der Anteil von Theater und Musik sogar 43 Prozent aus. Die Gemeinden bestritten mit 4,7 Milliarden Euro (45 Prozent) den größten Teil der öffentlichen Kulturausgaben im Jahr 2015. Die Länder finanzierten den Kulturbereich mit 4,2 Milliarden Euro (40 Prozent) und der Bund mit 1,5 Milliarden Euro (15 Prozent). Je Einwohner wendeten Bund, Länder und Gemeinden 2015 insgesamt 127 Euro für Kultur auf. Gemessen an der Wirtschaftsleistung betrugen die öffentlichen Kulturausgaben 0,34 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.