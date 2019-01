später lesen Stadtgalerie-Schau Stadtgalerie-Finissage von „In the cut“ Teilen

(SZ) Nach achtmonatiger Laufzeit endet am kommenden Sonntag in der Saarbrücker Stadtgalerie die Ausstellung „In the cut. Der männliche Körper in der feministischen Kunst“. Um 16 Uhr wird Direktorin Andrea Jahn dann letztmals durch die laut Galerie „erfolgreichste Ausstellung der Stadtgalerie seit ihrer Wiedereröffnung“ 2012 führen.