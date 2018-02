Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist am Freitag im Alter von 71 Jahren in Hamburg an Herzversagen gestorben. Neben seiner Bühnenkarriere, zuletzt am Hamburger Thalia Theater, war er oft im Kino und TV zu sehen – etwa in „Stammheim“, „K3 – Kripo Hamburg“ und „Nicht von schlechten Eltern“.