Istanbul sei die Stadt, die ihm die Welt bedeute, sagt Orhan Pamuk. Wer die Werke des türkischen Literaturnobelpreisträgers (66) kennt, weiß das längst, denn in vielen spielt die Stadt am Bosporus eine nicht unerhebliche Rolle. Die enge Bindung des Autors zu „seiner“ Stadt, in der er geboren wurde und in der er heute wieder lebt, ist offensichtlich.

Schon einmal hat ihr Pamuk seine besondere Referenz erwiesen, als er Anfang der 2000er den Band „Istanbul“ mit 200 Fotos veröffentlichte, der 2006 in Deutschland unter dem Titel „Istanbul – Erinnerungen an eine Stadt“ erschien. Nun hat er das Buch um 230 Bilder, einem neuen Vorwort und somit um eine „emotionale Dimension“ erweitert, denn der jetzt herausgegebene Band „Istanbul – Erinnerungen und Bilder aus einer Stadt“ soll vor allem durch seine visuellen Belege wirken, wünscht sich der Schriftsteller. Und das ist mehr als gelungen.

Das Buch enthält wundervolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Sie stammen teilweise von Pamuk selbst, aber auch von namhaften Fotografen, allen voran Ara Güler (1928-2018), dem wohl bedeutendsten türkischen Vertreter seiner Zunft, von Henri Cartier-Bresson (1908-2004) und anderen, auch namenlosen Künstlern. Sie alle vermitteln einen nachhaltigen Eindruck von der Schönheit einer Stadt, ihres Zerfalls, von ihren Menschen, dem architektonischen Wildwuchs und der Zerrissenheit einer Gesellschaft. Sie zeigen Händler, Szenen auf der Straße, am Meer, im Grünen. Und ganz private Ein- und Ansichten seiner Familie. Somit sind sie von einer besonderen Melancholie, die durch Pamuks Worte durchaus verstärkt wird.

Denn es geht dem Mann um Gefühle, die das Betrachten der Bilder bei ihm freigesetzt haben – ein Effekt, den er sich auch beim Leser erhofft. Nicht nur, weil es sich um alte Abbilder (von 1950 bis 1975) einer nicht mehr vorhandenen Wirklichkeit handelt, sondern weil das Buch als Gesamtwerk viel mit einer Autobiografie gemein hat, kann „Istanbul“ nicht als Reiseführer herhalten. Zum Kennenlernen des Schriftstellers Pamuk und seiner Sehnsucht nach einem verschwundenen Zauber, der von der Stadt ausging und unwiderruflich verloren scheint, eignet es sich phantastisch.

Dieser mehrfach preisgekrönte Autor, der bekannt ist für seine säkulare Haltung, für seine Sympathiebekundungen für Kurden und Armenier, für seine kritische Sicht auf die aktuelle Politik, scheint sich sicher zu ein: Istanbul wird alles überstehen.

Orhan Pamuk: Istanbul – Erinnerungen und Bilder aus einer Stadt. Carl Hanser, 640 Seiten, 38 Euro.