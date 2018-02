Millowitsch-Theater steht auf der Roten Liste

Der Deutsche Kulturrat hat bundesweit weitere Einrichtungen auf die „Rote Liste“ bedrohter Kulturinstitutionen gesetzt: Das Kölner Millowitsch-Theater müsse Ende März schließen, erklärte der Kulturrat – der WDR hatte 2016 beschlossen, keine Aufführungen aus dem Theater mehr zu übertragen. Von Schließung bedroht seien zudem das Luna-Filmtheater in Metzingen und die Gemeindebücherei Leseinsel in Waldbronn (beide in Baden-Württemberg).