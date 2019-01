An einem eingerüsteten Bürohochhaus am Saarbrücker Neumarkt (an der Wilhelm-Heinrich-Brücke) hängt seit einigen Tagen das riesige Duplikat von Frans’ Masereels 1924 entstandenem Holzschnitt „Der Kuss“. Er zeigt zwei Liebende, die sich über einen Abgrund hinweg küssen. Maserell (1889-1972) lehrte nach 1945 an der Saarbrücker Werkkunstschule. Die Masereel-Hommage soll voraussichtlich bis April hängen bleiben. Das Geld für das 25 mal 35 Meter große Banner und die Installationsarbeiten (mehr als 8000 Euro) war über eine Crowdfunding-Aktion im Internet zusammengekommen.⇥ Foto: Robby Lorenz