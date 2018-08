Lyrik von Sylvia Geist im Künstlerhaus

Sie stellt ihren im Frühjahr bei Hanser erschienenen Gedichtband „Fremde Felle“ vor, der – so ihr Lyriker-Kollege Nico Bleutge in der „Süddeutschen Zeitung“ – „poetische Sprachspeicher mit dem Denken und der Begrifflichkeit der Naturwissenschaft“ verbinde, während Dirk von Petersdorff (in seiner „FAZ“-Rezension) darin viele Ingeborg-Bachmann-Anleihen ausmachte. Am Montag kann man sich in Saarbrücken selbst ein Bild machen. Es moderiert Jörg W. Gronius.